L’apiario di Buccinasco è realtà Grandi e piccoli intorno alle arnie

Il parco della Poesia di via Vivaldi è diventato habitat naturale per 40mila api pronte a produrre decine di barattoli di miele, grazie agli esperti apicoltori e ai volontari che vogliono imparare tutto su questi insetti preziosi. Il taglio del nastro dell’apiario di Buccinasco è stata una grande festa soprattutto per i bambini che hanno potuto osservare da vicino tecniche che non conoscevano e scoprire come fa il miele ad arrivare sulla tavola. I piccoli hanno indossato i classici scafandri, su misura dei bambini, e hanno visto da vicino i piccoli insetti laboriosi. La festa è continuata con letture e racconti sulle api, per imparare tutto su questo mini mondo. Nell’apiario di Buccinasco le attività sono iniziate lo scorso anno ma solo pochi giorni fa è stato completato per ospitare le arnie e tutto il necessario per l’allevamento degli insetti. Oltre 40 volontari si sono iscritti, nei mesi scorsi, al "Laboratorio delle api", un percorso affidato all’associazione Auser Attivamente che organizza incontri, lezioni teoriche e pratiche sulla produzione del miele e conclude il ciclo con la raccolta del nettare dorato (questo ultimo passaggio è stato svolto al parco della Giretta, a Settimo Milanese).

Ora i volontari si prenderanno cura delle arnie allestite nell’area verde riqualificata dal Settore Ambiente del Comune che ha, in più, realizzato un locale per gli attrezzi e piantumato essenze adatte all’habitat delle apine. "Abbiamo aderito con entusiasmo alla rete nazionale dei Comuni amici delle api – racconta il sindaco Rino Pruiti –, assumendo l’impegno di prenderci cura di questi importanti insetti e del loro ambiente, salvaguardando la biodiversità. Abbiamo avviato il corso per formare sempre più apicoltori, fondamentali per il benessere delle api e della loro produzione. Parte del miele sarà donato a famiglie fragili e con difficoltà economiche, in modo che tutti possano gustare il prezioso lavoro delle api di Buccinasco". Il mondo delle api entrerà anche nelle scuole, con incontri dedicati a bambini e ragazzi. Il corso per diventare apicoltori, invece, continua con nuove iscrizioni

Francesca Grillo