L’amministrazione comunale sfila alla Fiaccolata per la pace

Oggi il Comune di Arese sarà presente alla Fiaccolata per la pace, organizzata dal Comune di Rho e dal coordinamento milanese Pace in Comune. Il ritrovo è alle 18 in piazza San Vittore a Rho dove arriveranno anche i sindaci e rappresentanti di altri Comuni, tra cui il primo cittadino di Arese Luca Nuvoli. "Verrà poi srotolata una arcobaleno, 12 metri per 10 metri, che rappresenterà il desiderio di pace dei partecipanti. Al termine, ci si sposterà all’Auditorium di via Meda 20 dove dalle 19.30 per un apericena multietnico organizzato dal Consiglio Migranti", spiegano gli organizzatori. Alle 20.30 Facciamo la Pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno, proposto da Caritas Cittadina, in cui si potranno ascoltare le esperienze di Shireen Najjar e Dorit Alon Shippin del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam, comunità che da oltre 50 anni, in Israele, è un modello di convivenza pacifica. Presente Giulia Ceccutti della sede italiana dell’associazione. D.F.