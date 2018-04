Milano, 7 aprile 2018 - L’evento più atteso dell’anno si sta avvicinando: dal 17 al 22 aprile 2018 Milano si vestirà di Design, accogliendo esperti del settore provenienti da tutto il mondo, in occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone 2018. Il distretto di Lambrate si colorerà di creatività e innovazione, per soddisfare le aspettative del pubblico che attraverserà il quartiere: per questa edizione il design sarà a 360 gradi, spaziando nel Contract, nel Food e nell’Arte.

DESIGN - Tema centrale è sicuramente il Design, italiano e internazionale, presentato dalle esposizioni collettive di Din – Design In 2018, Spazio Donno con DesignCircus e Fuorisalmone. Il percorso inizia da via Massimiano 6 con Din – Design In, evento organizzato da Promotedesign.it. In questo capannone industriale di 2.000 metri quadri, tempio della creatività internazionale, sarà possibile ammirare i prodotti di designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale. Promotedesign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinare e sensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una sempre e più crescente offerta di creatività. Proprio nel design ha investito a Lambrate Roberto Donno, creatore dello Spazio Donno, che insieme ad altri imprenditori ha investito in questa zona tutt’altro che morta, bensì piena di energia e soprattutto d’identità, mettendo a disposizione del design e dell’arte contemporanea la sua prestigiosa location. SpazioDonno presenta quindi la XI edizione di DesignCircus. Quest’anno è inoltre riconfermato un altro caposaldo dell’area di Lambrate: Fuorisalome. Emanuele Pezzotta racconta un network sinergico che crea connessioni tra la creatività dei designer, l'eccellenza delle aziende, le potenzialità dei prodotti e le risorse dei mercati. In occasione della Settimana del Design, Fuorisalmone presenta per il quinto anno consecutivo un progetto concreto rivolto ad un pubblico di addetti ai lavori. Situato nei loft di via Massimiano 25, l’evento mira ad offrire opportunità concrete di business e di interazione tra professionisti ed imprenditori.

Presente anche Studio CR34 con l’evento Intro, che si prefigura come la prima esibizione di complementi d’arredo disegnati da StudioCR34 e prodotti da due aziende artigiane emergenti. I designer protagonisti dell’evento sono Roberto Di Stefano, Alessandro Bongiorni e Ettore Vincentelli. Il design artigianale si fa spazio tra gli eventi del distretto approdando alla Redroom, il salotto dell' handmade di Lambrate. Per il Fuorisalone 2018 focus sul design autoprodotto con materiali naturali e alternativi: un allestimento creato ad hoc in collaborazione con il designer di Pig'Oh ideemateriali, che venerdì 20 trasporterà il suo laboratorio a Lambrate per un giorno. La natura e il bosco saranno poi protagonisti di una serie di live painting: il primo, di grandi dimensioni, nascerà da una performance live con una installazione sulla facciata del palazzo, ad opera dell'illustratrice Martina Dirce Carcano, martedì 17 e mercoledì 18. Giovedì 19 aprile alle 16:30 nella la sede del Lambrate Lighting District, si terrà D&R - Design & Retail, un incontro sulle nuove soluzioni per il Retail, oggi stimoli e strumenti indispensabili per i lighting designer attenti alla “customer experience”. a di Illuminazione).

ARTE - Il distretto di Lambrate abbraccia quest’anno anche il mondo dell’arte, dando spazio a due eventi dedicati del settore. Nuova realtà è lo spazio Arte di KKM group, che ospita l’evento “The Wunderkammer of Michele Vitaloni ”. L’evento propone un’importante selezione di opere dello scultore di fama internazionale, presentando per l’occasione le sue nuove creazioni iperrealistiche legate al mondo animale e una nuova linea di design creata dallo stesso artista ed ispirata sempre ai soggetti naturalistici. Questa mostra è una fusione tra Arte e Design, che diventano un unico soggetto legato al mondo selvaggio con lavorazioni di diversi materiali che raccontano un modo esclusivo di vivere il mondo abitativo. All’evento saranno presenti anche le opere pittoriche di Claudio Verganti e il design di Sergio Linzi. Presso Spazio Lambrate andrà invece in scena Silencio, una performance artistica di Andrea Vescovi e Stefano Baldini a cura di Tommaso Vergano. Silencio è un progetto senza progetto, arte senza musica, musica senza arte: solo spettacolo allo stato più puro e semplice. Vuole raccontare attraverso una performance audio-visiva l’attuale società dello spettacolo, criticandone la spettacolarità e l’eccessivo accumulo di stimoli. Il percorso artistico del distretto si conclude presso Din – Design In, dove ogni anno durante l’evento viene organizzata l’area Temporary Shop dove Artistarjewels.com, progetto annuale di gioiello contemporaeo internazionale, riconferma la sua presenza, dopo l’indiscusso successo della precedente edizione: sarà possibile acquistare qui pezzi creativi di gioielleria contemporanea, creati da designer provenienti da tutto il mondo.

CONTRACT - Il Lambrate Design District focalizza quest’anno la sua attenzione anche al mondo del Contract, grazie ai due eventi organizzati dall’architetto Simone Micheli nel quartiere. Micheli darà vita a due mostre: Hotel Regeneration (16 - 22 Aprile 2018) presso l’Officina Ventura 14 e The precious apartment in Puntaldìa (17-22 aprile 2018) presso Simone Micheli studio - gallery. Hotel Regeneration è il più grande evento-agorà fino ad ora realizzato per la kermesse Milanese in ambito contract, in collaborazione con Tourism Investment, PKF hotelexperts & AboutHotel, che si estenderà su una superficie di oltre 4000 mq, presenterà al visitatore plurimi spaccati di ambienti dedicati all’accoglienza. Ogni spaccato, firmato per l’occasione dall’architetto e composto da prodotti tailor-made, sarà dedicato ad una differente catena alberghiera con il fine di rendere concreta la commistione tra i desideri e la soddisfazione reale delle necessità dei clienti. Il visitatore potrà confrontarsi con affascinanti installazioni e diventare parte attiva di dibattiti di rilevante valore ed elevato interesse durante l’Hospitality & Design Forum - contenitore dinamico di conferenze, networking, panel discussion, presentazioni ed esposizioni dedicate a sviluppatori, albergatori, gruppi alberghieri, aziende, architetti, interior designer e consulenti immobiliari. The precious apartment in Puntaldìa con il patrocinio di ImmobilSarda, è un progetto etico ed intelligente, che racconta un nuovo modo di immaginare l’architettura volto alla ridefinizione del concetto di lusso in accordo con l’evoluzione delle necessità dell’uomo di oggi e la fluidità dello spazio abitativo contemporaneo; una mostra virtuale che durante il Fuorisalone mostrerà al visitatore l’interno dell’appartamento firmato da Simone Micheli e contemporaneamente uno show-room permanente, concreto ed attivo in cui ogni ospite potrà toccare con mano l’eccellenza dei prodotti realizzati e forniti dalle aziende. La mostra virtuale, con fascino e maestria, guiderà il visitatore all’interno di della nuova residenza privata - nell’esclusivo complesso residenziale di Puntaldìa, uno dei resort più prestigiosi della zona nord ovest della Sardegna - con il fine di offrire all’osservatore un assaggio più che mai concreto delle caratteristiche e dei tratti che l’opera assumerà.

SHARING - Il quartiere vuole però offrire ai suoi visitatori degli spazi per poter interagire, uno scambio di idee e di sinergie tra addetti al settore. A tal scopo nasce Shared House: Architettura Co-Dividuale, concepito come spazio off della Triennale di Milano in seno alla mostra organizzata da Stefano Mirti dal titolo “999 domande sull’abitare contemporaneo” in corso dal 12 gennaio al 6 aprile 2018. Se il XX secolo ha celebrato l’in-dividualismo, crediamo che il XXI secolo sarà il secolo del co-dividualismo, ovvero della riscoperta dei legami comunitari, di spazi per lo stare insieme, di luoghi dove tessere nuove possibilità di incontro. Nasce l’interesse per sperimentare una nuova tipologia abitativa: la shared house, ovvero una casa con spazi comuni pensati come risultato di riflessioni progettuali calorose e semplici, divertenti e contemporanee dove le persone che useranno in modo breve e temporaneo questa abitazione oltre alla loro stanza hanno degli spazi comuni generosi dove dare vita ad una start-up, dove cucinare insieme, dove sperimentare nuove ergonomie ed usi dello spazio pubblico nello spazio privato. Nello spazio di Via Ventura, 3, oltre a sperimentare nuove pratiche dello stare insieme si prevede di ospitare dibattiti, incontri, esposizioni di oggetti e fotografie.

FOOD - Gli eventi non termineranno però alle 20 con la chiusura delle porte: si rinnovano anche quest’anno WEating nel giardino interno di Din – Design In e Just StrEat Week - Street Food Experience presso Giardino Ventura. Sarà un’occasione unica di ritrovo per intrattenersi fino a tarda serata, vivendo a pieno l’energia del quartiere. WEating 2018, nel giardino interno di Din – Design In, offrirà una selezione studiata di Food Truck, in uno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentro l’evento. Comune denominatore tra le realtà presenti è la passione per il gusto, l’amore per la terra e i suoi prodotti, ma soprattutto l’ineccepibile attenzione per la forma, rappresentando un ponte di passaggio tra le esposizioni. Il Lambrate Design District vuole fare di queste eccellenze il proprio punto di forza per proporre ai visitatori un’esperienza ricca di emozioni, spunti culturali e divertimento, che sia non solo di supporto, ma che vada a completare l’esperienza dell’esposizione. “Just StrEat Week” è la Street Food Experience d’autore presso Giardino Ventura di Lambrate tra street food da gustare via App, musica e drink. Con Just Eat il meglio dello street food d’Italia e del mondo si gusta al Fuorisalone! Tra cocktail e musica con dj set elettrizzanti si potrà ordinare cibo di strada da tutto il mondo da 10 diversi food truck direttamente via app di Just Eat! Ogni giorno al tramonto, a partire dalle ore 19.00, un Dj-Set con Dj e produttori internazionali - come Stylophonic noto per le collaborazioni e i successi internazionali nonché progetti di sound design, saranno la colonna sonora della Just StrEat Week. L’enorme dinamicità di questi eventi contribuiranno a rendere pulsante e coinvolgente il cuore del Lambrate Design District.