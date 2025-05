L’altra week è “Crazy“: focus su salute mentale e meno competizione

Si chiara “Crazy Week“ ed è la settimana milanese dedicata alla salute mentale e all’inclusione. Si è aperta ieri con un focus su “Adolescenti e comportamenti trasgressivi”, con Marco Percudani, psichiatra e responsabile della Salute Mentale del Policlinico di Milano e con il ritorno dell’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta, all’Arco della Pace. Studio della situazione, riflessione, aggregazione e divertimento sono gli ingredienti che si intrecciano nel fitto programma fino al 30 maggio. La rassegna è promossa da iSemprevivi Ets, organizzazione che in città offre percorsi di accoglienza, reinserimento sociale e lavorativo a persone con disagio psichico. "L’obiettivo? Abbattere lo stigma, aprire spazi di dialogo, celebrare ogni forma di unicità", sottolineano gli organizzatori che già dal 12 maggio hanno “invaso“ le stazioni della metropolitana con una mostra fotografica diffusa, firmata da Giovanni Diffidenti, che racconta fragilità e rinascita, con 60 pannelli con volti e storie delle persone accolte da iSemprevivi. Oggi alle 10 ci sarà anche la prima edizione della Crazy Run: una corsa non competitiva di 5 chilometri che parte dall’Arco della Pace e passa attraverso il Parco Sempione in cui non contano i tempi e le performance, ma la voglia di esserci, muoversi, condividere. Testimonial dell’iniziativa il campione Beppe Bergomi.

Da domani a venerdì 30 maggio il Cinema Teatro Wagner ospiterà talk, convegni e spettacoli serali con ospiti come Roberto Vecchioni, Paolo Ruffini, Linus, Nicola Savino, Cathy La Torre, Teresa Manes - mamma del “ragazzo con i pantaloni rosa”. Il programma completo è su crazyweek.isemprevivi.org.Tutte le sere c’è la Crazy Hour: aperitivi in alcuni dei locali milanesi più attenti all’inclusione per far conoscere anche esperienze di inserimento lavorativo. Si.Ba.