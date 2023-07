Lainate: Alberi Caduti, Via Re Umberto Ancora Chiusa

Ancora disagi a Lainate per i pesanti danni provocati del maltempo. La centralissima via Re Umberto sarà riaperta tra oggi e domani. Ruspa e operai con le motoseghe sono ancora al lavoro: le operazioni per liberare la carreggiata ostruita dalle piante secolari che spinte dal vento sono cadute sulla strada, distruggendo la cinta della dimora storica, sono complesse e richiedono ancora tempo. Anche in via Garzoli, sempre in centro città, la bufera ha lasciato il segno: per mettere in sicurezza il tetto del condominio di largo Vittorio Veneto 1 danneggiato sono necessari interventi straordinari. Per consentire le operazioni domani, dalle 7.45 alle 14, il tratto di strada fino al civico 15 di piazza Vittorio Emanuele sarà chiuso al transito di auto e pedoni. E rimane chiuso il parco storico di Villa Litta, la tempesta ha sfogato tutta la sua forza nell’area del Ninfeo che fortunatamente non ha subìto danni. Mentre è stato gravemente mutilato il raro esemplare di Ginkgo biloba, probabilmente portato a Lainate intorno al 1850 e posizionato nella porzione di giardino all’italiana, a lato della splendida Fontana di Galatea. Sempre domani mattina i volontari dell’associazione Amici di Villa Litta e Comune decideranno se riaprire gli spazi alle visite guidate al Ninfeo, temporaneamente sospese. Per restare aggiornati è possibile monitorare il sito www.villalittalainate.it

Monica Guerci