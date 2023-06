“Laguna Blu” apre rinnovata Restyling da oltre un milione

di Barbara Calderola

PIOLTELLO

Primo tuffo nella "Laguna blu", la piscina comunale rinnovata, conto alla rovescia a Pioltello per l’avvio ufficiale dell’estate. Le vasche esterne riaprono venerdì dopo il lungo restyling del polo di via Piemonte, costo, più di 1 milione di euro in diverse tranche, la prima parte dei lavori era cominciata durante l’altro mandato Cosciotti. Spesa interamente sostenuta dal Comune per offrire ai bagnanti un servizio all’altezza delle aspettative e al passo con i tempi. "Manteniamo fede alle promesse - dice Claudio Dotti, assessore allo Sport -: si può tornare a nuotare con la fine delle scuole come avevamo previsto alla chiusura dell’impianto, a settembre dell’anno scorso. Nove mesi di intervento sono stati necessari per svecchiare la struttura aperta più di 20 anni fa".

Tintarella e benessere, il connubio che promette di attirare migliaia di gitanti, che in attesa delle vacanze non rinunciano a un bagno di sole dietro l’angolo di casa. L’amministrazione ha consegnato le chiavi a un nuovo gestore, Gogo Splash, quindi si cambia anche sotto questo profilo. "Il solarium è immerso nel verde, qui anche chi non andrà in ferie troverà un angolino per concedersi un po’ di relax", ancora l’assessore. Gli avventori troveranno tutto nuovo, dagli interni, al dehors del bar, agli spogliatoi e alle docce. L’investimento è stato suddiviso in due lotti, il primo da 335mila euro è servito per la sistemazione degli esterni conclusa nel 2022.

La filosofia del restyling era quella di "valorizzare al meglio le potenzialità della piscina". I lavori hanno riguardato la manutenzione e l’ampliamento dell’areazione, la sistemazione della pavimentazione della parte coperta, i serramenti, la guaina di impermeabilizzazione del tetto. È stato ricavato anche uno spogliatoio aggiuntivo destinato a persone con disabilità, a chiudere una tinteggiatura generale. Fra gli obiettivi pure l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un piano complesso e opera di punta del mandato "all’insegna della bellezza", spiega l’amministrazione, assaporata da un esercito di appassionati nei mesi più caldi con lettini e ombrelloni sparsi nel verde fra piante e fiori. Una vera e propria oasi con un aspetto da villaggio turistico. "Gli stessi parametri saranno applicati all’interno", aveva annunciato il Comune. Così tutti gli ambienti sono stati rivisti.