Gravellona Lomellina, forzato cancello e divelte inferriate: magro bottino da 50 euro

Gravellona Lomellina (Pavia), 9 febbraio 2025 - Hanno fatto danni pesanti per l'effrazione e messo la casa completamente a soqquadro, ma hanno trovato da rubare solo pochi contanti, circa 50 euro. Ignoti ladri sono entrati in azione nella giornata di ieri, sabato 8 febbraio, in via Duglio a Gravellona Lomellina, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, che rientrando in serata hanno trovato il purtroppo consueto scenario di devastazione lasciato dai malviventi e chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo. Per entrare nell'abitazione, una casa indipendente, hanno sia forzato il cancello esterno che poi divelto le inferriate della finestra della cucina, che hanno quindi rotto. Una volta all'interno, hanno frugato ovunque, lasciando ogni stanza sottosopra, ma senza trovare nulla di prezioso da rubare e dovendosi accontentare dei pochi soldi in contanti. Magro bottino anche per un altro furto, messo a segno sempre nella giornata di sabato, in un'altra zona della provincia di Pavia, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, a Cecima, in località Casa Zanré. In questo caso i ladri hanno forzato la porta finestra scorrevole della veranda e si sono così introdotti nell'abitazione, pure messa completamente a soqquadro, per rubare due borse da donna, non di griffe d'alta moda ma di scarso valore economico.