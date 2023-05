Ladro incastrato dai video A segno una serie di colpi

di Alessandra Zanardi

Un ladro seriale, responsabile di una lunga lista di colpi in negozi e oratori. I carabinieri della tenenza di San Giuliano hanno arrestato e messo ai domiciliari, su ordine della magistratura di Lodi, J. M., 22enne con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane è ritenuto responsabile di diversi furti, commessi nottetempo a San Giuliano tra il 5 febbraio e il 15 marzo scorsi. Il provvedimento è scattato dopo le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato il 22enne mentre, il 5 febbraio, danneggiava una delle porte d’ingresso del centro commerciale "San Giuliano", in via Tolstoj: l’intenzione era quella di rubare, ma lo scattare dell’allarme lo ha spinto a desistere.

Tre giorni dopo il ragazzo ha forzato la porta di un negozio gestito da cinesi, facendo razzia di bigiotteria e altra merce, per un valore di 500 euro. La notte del 10 febbraio è entrato nel supermercato In’s, al civico 56 di via Trieste, per rubare alcuni generi alimentari; durante la fuga è stato intercettato da un vigilante del punto vendita, che ha esploso verso di lui un colpo di pistola, ferendolo lievemente ad un braccio. La guardia, 61 anni, ha raccontato agli inquirenti di essersi sentita minacciata dai movimenti del ladro: il giovane avrebbe fatto col braccio un gesto tale da lasciar presagire che nascondesse un’arma. Il vigilante a quel punto ha deciso di aprire il fuoco, con la pistola regolarmente detenuta. Dopo il ferimento, J. M. è stato accompagnato in ospedale, in codice giallo, per le cure del caso.

L’episodio non ha fermato il 22enne che nelle settimane successive, pur col braccio non ancora guarito, ha continuato le razzie. L’1, il 4 e il 15 marzo è stata la volta degli oratori. Il ladro si è introdotto nei locali delle parrocchie "Santa Maria in Zivido" e Santa Maria Ausiliatrice, prelevando denaro, bevande e generi alimentari. Le incursioni hanno causato anche pesanti danni alle porte d’ingresso, ai registratori di cassa e all’arredamento dei locali. Questi ultimi episodi, in particolare, hanno suscitato preoccupazione nelle comunità parrocchiali e tra i cittadini anche perché, in concomitanza con i furti e a poca distanza dagli oratori, erano in corso delle riunioni tra religiosi e fedeli. Gli stessi parroci si sono detti amareggiati per le continue incursioni. Ora - grazie anche ad alcune testimonianze che si sono rivelate preziose per ricostruire i fatti - l’autore dei furti è stato assicurato alla giustizia. Sono in corso ulteriori verifiche per capire se al giovane possano essere attribuiti altri colpi fra quelli commessi - e denunciati - negli ultimi mesi a San Giuliano.