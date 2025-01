L’addio al quartiere con il sorriso

di Marianna VazzanaMILANO"Amiche e amici, dopo 9 anni questo viaggio insieme volge al termine". Chiude i battenti “Portineria 14“, il bar con servizio gratuito di portineria per gli abitanti che si trova in via Troilo, tra la zona di corso San Gottardo e il Naviglio Pavese. Un locale con carattere sociale, dove dal 2016 a oggi i cittadini hanno potuto non solo sedersi al tavolino per un caffè o un aperitivo ma anche ricevere posta, pacchi, chiavi, acquisti on line, spesa e altro. Attivata anche una raccolta di generi alimentari da destinare ai bisognosi. A disposizione, poi, un elenco di artigiani della zona come idraulici, giardinieri, imbianchini, elettricisti e non solo, da poter consultare in caso di bisogno. Ora tutto questo sparirà. Perché? "Semplicemente, dopo questa esperienza vogliamo dedicarci ad altro: cerchiamo nuovi sogni da realizzare" spiega Federica Torri Leone, di 33 anni. Parla al plurale perché accanto ha la socia Emanuela Frau, di 42. Il costo dell’affitto e le spese c’entrano solo in parte, assicura. "Tutto si è complicato dal Covid in poi (alla riapertura era stata organizzata una raccolta fondi, ndr). Ma a pesare in questa scelta è soprattutto il desiderio di cambiare vita. Faremo altro. Cosa, ancora, non lo sappiamo". L’attività è già stata venduta e, al suo posto, arriverà un altro locale ma senza carattere “sociale“. Si perderà insomma la portineria di quartiere. "Questa è la cosa che ci dispiace di più – continua Torri Leone – ma è anche vero che non tutti sono disposti ad affiancare alla parte commerciale quella sociale ed è comprensibile". C’è la tristezza "perché questo, per noi, più che un posto di lavoro è una casa, ormai. Ma è tempo di voltare pagina". Su Instagram, le titolari ringraziano i clienti "per le risate, gli abbracci e i brindisi. Grazie per tutto ciò che avete fatto insieme a noi per i più sfortunati e per il nostro quartiere, grazie per tutto il sostegno e l’affetto che ci avete dimostrato: sono stati la nostra benzina in questi anni anche difficili. Vi vogliamo bene".I commenti arrivano da tanti habituè, tristi per questo annuncio. "Mancherete! Ma chiusa una porta si apre un mondo per chi ha la fantasia di immaginarselo", scrive un cliente affezionato. "Che notizia brutta. Via Troilo si svuota dello spazio di aggregazione più importante e più vivo che c’è. Che dispiacere. Grazie ragazze per tutto quello che avete dato al quartiere", un altro messaggio. Ancora: "Un pezzo di cuore che se ne va". E poi c’è chi augura "tanta energia per i vostri nuovi progetti". A scrivere, anche altre “portinerie“ d’Italia che hanno preso esempio da questo luogo milanese: "Noi di “Portineria 21“, orgogliosi emuli baresi, vi auguriamo tutto l’amore e la passione del mondo. Ad maiora!". Sempre da Bari si fanno sentire i colleghi di “Caffè Portineria“: "Quando abbiamo aperto, ci siamo sentiti per costruire un modello condiviso e una comunità ampia. Leggere questo ci rattrista tanto. Siete stati un bellissimo esempio da seguire, grazie". Oggi la Portineria 14 sarà aperta. Poi ancora venerdì 24, sabato 25 e domenica 26. Giovedì 30, tutti invitati alla serata finale.Adesso le titolari hanno organizzato un mercatino per vendere gli arredi del locale a prezzi simbolici, in modo che chiunque possa tenere con sé un ricordo. Un pezzetto di Portineria 14 da far rivivere a casa propria.