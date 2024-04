Lacchiarella, con la motrice del tir guida contromano sulla provinciale per sei chilometri: arrestato

Lacchiarella (Milano) – È partito da Siziano e ha imboccato la Sp40 contromano, al volante della motrice di un tir. Ha percorso la strada, molto trafficata intorno alle 18 di ieri, e ha impattato contro una quindicina di auto che procedevano nella giusta direzione. Ha guidato per oltre sei chilometri lungo la provinciale, prima di perdere il controllo del mezzo e di essere fermato dai carabinieri a Lacchiarella, alla rotonda che incrocia la Sp105.

Nonostante le pericolose circostanze, per fortuna, non sono stati registrati gravi feriti: tre persone, due uomini di 49 e 50 anni e una donna di 59 anni, sono state portate, solo per controlli, al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Pieve. L’uomo alla guida del mezzo, un 40enne di origini straniere risultato negativo all’alcoltest, è stato arrestato dai carabinieri.