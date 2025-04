Laboratorio Cap dell’Idroscalo “Open day“ per la Salazzurra

Un moderno laboratorio e centro di ricerche, dove ogni anno vengono controllati 20mila campioni di acqua prelevati lungo 6500 chilometri di acquedotto, per un totale di 700mila parametri analizzati. La Salazzurra dell’Idroscalo, in capo al gruppo Cap, aprirà le porte al pubblico il 7 maggio, in occasione dell’open day di primavera. In quell’occasione tutti gli interessati, comprese le scolaresche, potranno visitare gratuitamente il grande hub, dove vengono svolti i controlli sulla qualità e la potabilità dell’"oro bianco". La Salazzurra resterà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. Con gli stessi orari e modalità, l’8 maggio ci sarà l’open day del depuratore di Bresso-Niguarda, un’altra struttura di Cap. Con una superficie di 142.473 metri quadrati, questo impianto rappresenta uno dei depuratori più innovativi. Sia nel caso della Salazzurra che del depuratore di Bresso, il numero da chiamare per info e prenotazioni è il 320.9532387.A.Z.