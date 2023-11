Laboratori genitori-figli, incontri e seminari. L’Hub in campo fra assistenza e socialità

Incontri di yoga, counseling, seminari di fotografia e tanto altro all’Hub di Senago del mese di novembre. Sono diversi gli incontri proposti nello spazio del progetto di “Rigenerazione comunità e abitare”. Il giovedì alle 16 si svolgerà "Per mano", un laboratorio di movimento e coordinazione genitore e bambino: momenti di condivisione e socializzazione dedicati a genitori e bambini da 0 a 3 anni. Si continua con mercoledì 8 e 29 novembre sempre alle 16, per passare un pomeriggio a fare la maglia e sferruzzare in compagnia. Sempre il mercoledì (8, 22 e 29) alle 18 incontri di yoga. L’insegnante Gabriella Dombi spiegherà come entrare in contatto con se stessi attraverso lo yoga. Ci sarà anche un sostegno di counceling rivolto alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie. In questo caso per un appuntamento è necessario contattare il numero 329.4422055. Sempre a pazienti oncologiche è dedicato il seminario di fotografia "Cattura l’espressione della tua anima e del tuo cuore", per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero 348.3186051. L’Hub fornisce inoltre assistenza e supporto per i problemi di accesso e registrazione del servizio Spid. Le proposte continuano con uno sportello di assistenza familiare tutti i giovedì mattina, mentre il martedì è previsto uno "spazio immigrazione". All’Hub si trova inoltre un angolo dedicato per scambiare gratuitamente libri e bigiotteria. Una ventata di novità senza spendere e sprecare. Tutte le attività sono gratuite. Hub Senago si trova in via Mantica, 16. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 348.6517049 o scrivere a hubsenago@gmail.com.

D.F.