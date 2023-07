Laboratori di Fumetti e Character Design a Cassano d'Adda, Cultura e Cittadinanza Attiva per i Giovanissimi

Cellulari e tablet messi nel cassetto, spazio a foglio e matita per l’arte del fumetto e del character design che ha visto impegnati ragazzi dai dieci a sedici anni. Cultura, arte e cittadinanza attiva valorizzando il territorio, iniziative che rientrano nel progetto Generattivi voluto dall’assessorato alle Politiche giovanili per caratterizzare progetti per i giovani, non solo con proposte aggregative ma anche con laboratori ad hoc. Alle due proposte del progetto Generattivi si aggiunge poi quella dello stop motion, inserita all’interno del Summer camp estivo che ha preso il via il 19 giugno e per cinque settimane vedrà impegnati una quarantina di ragazzi. "All’interno del Summer camp è stato creato anche un laboratoio sulla legalità – spiega l’assessore Antonio Capece – che va a unirsi alle tante iniziative che mirano a educare i ragazzi a una visione più ampia della vita di tutti i giorni". L’esperto di fumetti, character design e stop motion Roberto Grasso di Gessate, docente universitario all’Istituto Europeo di Design ha gestito il laboratorio creativo che ha coinvolto una decina di ragazzi. "Con la consegna degli attestati si conclude così la prima parte di laboratorio sulla realizzazione di fumetti. Ma non è finita qui", conclude l’assessore Antonio Capece. Stefano Dati