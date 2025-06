"La zona rossa ha fallito, ora mettiamoci al lavoro insieme"

"La zona rossa ha fallito" è il mantra diffuso a Rozzano. E lo vanno ripetendo, a centrosinistra, da tempi non sospetti, cioè antecedenti le tre sparatorie registrate nelle ultime due settimane. Anche in campagna elettorale, ricorda Leo Missi, già candidato sindaco e oggi leader dell’opposizione in consiglio comunale: "La zona rossa ha fallito. Su questo non credo si possano più avere dubbi. Servono interventi più incisivi per affrontare la situazione. Voglio però adottare un approccio propositivo, pragmatico e tempestivo: l’amministrazione e il sindaco devono prendere in considerazione di attivare immediatamente un tavolo permanente per la sicurezza, coinvolgendo i comandanti della Polizia locale e dei carabinieri, gli assessori competenti e rappresentanti del Consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione.

Serve una collaborazione concreta per contrastare un fenomeno che sta degenerando rapidamente, prima che si arrivi a un punto di non ritorno. E dobbiamo, insieme e con determinazione, chiedere un intervento straordinario per rafforzare da subito il presidio del territorio, che deve essere costante e capillare. Successivamente, sarà fondamentale mettere in atto una serie di provvedimenti strutturali, volti anche alla prevenzione. Confido di poter affrontare quanto prima questo tema con il sindaco, e mi auguro che voglia accogliere l’appello con la serietà e il senso di responsabilità che la situazione richiede, al di là di ogni appartenenza politica. Una collaborazione responsabile su questo tema, oggi, è diventata indispensabile".

Mas. Sag.