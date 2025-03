"La voce che cura" alla Baggina. Opera in corsia regala emozioni

L’Auditorium del Pio Albergo Trivulzio di Milano si traforma in palcoscenico per un evento unico, “La voce che cura” - organizzato da Opera in Corsia con l’associazione Etta e Paolo Limiti onlus -, un concerto lirico in cui la grande tradizione dell’opera si trasforma in un abbraccio di emozioni che arriverà al cuore di tutti: pazienti, familiari, operatori sanitari e amanti della musica. Appuntamento oggi alle 15,30.

L’iniziativa ideata nel 2021 dall’imprenditore e musicista Edoardo Vittorio Agnelli in collaborazione con l’associazione Etta e Paolo Limiti onlus e il suo Presidente Daria Pesce, attraverso l’Opera Therapy diffonde benessere e sollievo nelle strutture socio-sanitarie.

Opera in Corsia è la prima iniziativa in Italia ad aver portato la musica lirica negli ambienti di cura, dove cantanti professionisti in preziosi abiti di scena si esibiscono davanti ai pazienti creando un dialogo che stimola la memoria, favorisce l’interazione e dona amore, conforto e bellezza.

Non si tratta di teorie astratte: l’Opera Therapy è uno strumento che realmente porta del bene alle persone, e lo dimostrano le già numerosissime pubblicazioni scientifiche come “Effects of opera music from brain to body. A matter of wellbeing“, a cura di L. Lorusso, M.A. Riva, V.A. Sironi (Springer, 2023).