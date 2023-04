La vecchia fabbrica rinasce con Paola Lenti

MILANO

Un piccolo hotel, un ristorante, uno showroom e una galleria d’arte in 4mila metri quadrati di una ex fabbrica dismessa di cinghie meccaniche. Il design non è solo bellezza, ma ha sempre di più una funzione “sociale“ di recupero urbanistico, anche delle periferie.

Così Paola Lenti, design made in Meda per indoor e outdoor, sceglie il quartiere di Dergano, via Bovio, traversa di via Imbonati. E durante il Fuorisalone presenta le nuove collezioni indoor e outdoor all’interno della ex fabbrica che diventerà, entro fine anno, molto più di una sede operativa, ma uno spazio che potrà essere fruito da tutti. Area vivace e multietnica, con un passato difficile e una gentrificazione in corso, siamo nella parte nord di Milano. "La zona è distante dalle rotte canoniche del design - spiega Lenti - una scelta coraggiosa, dettata anche dalla volontà di promuovere una “destinazione” che fosse fuori dal comune, fuori dai luoghi canonici. All’interno del complesso infatti, oltre all’area destinata a showroom, il progetto prevede la presenza di un ristorante, di un piccolo hotel de charme con un’area dedicata al relax, dello studio di un landscape designer e di una galleria d’arte, che ospiterà eventi aperti al grande pubblico".

Elementi fondamentali del progetto sono i numerosi giardini interni, essenziali per presentare le collezioni outdoor e per mantenere quel legame imprescindibile e costante con il verde che è fonte di ispirazione e benessere. Il progetto di riqualificazione del complesso architettonico originario, sviluppatosi tra la metà dell’Ottocento e gli anni ‘60 del Novecento, recupera un’intera area urbana e la restituisce al quartiere integrandola perfettamente, per stile e colori, all’architettura e alla storia milanese.

Anna Giorgi