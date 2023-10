La Uil si rinnova a Milano: "Più sportelli e sedi territoriali"

Nuovo assetto organizzativo per la Uil Lombardia, al termine di "un processo che è già iniziato circa un anno fa con il congresso nazionale, in cui abbiamo deciso di allargare i confini dell’attività sindacale".

Il Consiglio confederale del sindacato si è svolto a Milano alla presenza del segretario generale Uil Pier Paolo Bombardieri, con l’elezione dei coordinatori di Varese, Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Bergamo e Lario. Milano e l’area metropolitana restano in capo al segretario generale regionale Enrico Vizza. "Nel momento in cui il nostro segretario generale Pier Paolo Bombardieri ci ha portato avanti su un percorso per diventare il “sindacato delle persone“ – sottolinea Vizza – noi sempre di più dobbiamo rappresentare i lavoratori e le persone, e quindi dobbiamo avere più persone sul campo che assistono, più sedi, più sportelli, per rafforzare la contrattazione nazionale e di secondo livello e per rafforzare anche l’azione di una politica territoriale, affinché faccia scelte e dia risposte alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori".

"La Lombardia – rimarca Bombardieri – approva un grande progetto che mette in luce i territori e le persone consentendo al sindacato di essere sempre più incisivo e portare avanti una serie di rivendicazioni. Nel lungo percorso di mobilitazione abbiamo avuto sempre idee ben precise per dare risposte ai lavoratori e alle persone avendo come scopo la redistribuzione della ricchezza e l’aumento dei salari. ll recupero del potere di acquisto non si fa solo con il taglio del cuneo fiscale, ma anche con il rinnovo dei contratti".