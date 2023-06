La Torre Mediaset di Cologno Monzese saluta Berlusconi: “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”

Sulla torre Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese, si alternano da stamattina due scritte: “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”. Le scritte hanno sostituito momentaneamente il logo Mediaset e sono visibili anche dalle tangenziali. Con il passare delle ore un pò di persone sono arrivate davanti gli studi di viale Europa per portare una testimonianza di affetto. “Io e Silvio avevamo la stessa età e, anche se non l'ho mai conosciuto, sono stato sempre un suo grande ammiratore - ha raccontato un anziano -. Non abito molto distante e sono venuto spesso qui nella speranza di incrociarlo, ora mi sembrava giusto rivolgergli un pensiero davanti a questi cancelli”

Nessuna camera ardente

Nel frattempo è stata smentita la voce sulla camera ardente allestita all’interno dell’azienda nè a Villa San Martino ad Arcore. "Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza non saranno allestite camere ardenti all'interno degli studi televisivi Mediaset, ne' altrove". Lo ha comunicato Mediaset in una nota stampa. In un primo momento, era stata diffusa la notizia di una camera ardente per consentire l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi all'interno dello Studio 20 si Cologno Monzese.