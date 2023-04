La terza Casa dell’Acqua sarà in via Beccaria: frizzante solo ai residenti

In arrivo la terza Casa dell’Acqua sul territorio cormanese. Dopo quelle di Molinazzo e di Ospitaletto, ecco la Casetta di Brusuglio, collocata in via Beccaria, di fronte all’ingresso del grande plesso scolastico comunale del quartiere. L’inaugurazione della colorata struttura di Gruppo Cap è prevista per oggi, alle 11, alla presenza del presidente di Amiacque, Pierluigi Arrara, e del sindaco di Cormano, Luigi Magistro. Dai rubinetti il prelievo dell’acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre la frizzante è riservata solo ai residenti di Cormano, riconosciuti dalla tessera sanitaria. Ogni cormanese abilitato avrà, però, a disposizione 12 litri di frizzante a settimana. Giuseppe Nava