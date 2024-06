La sorpresa di Fedez. Il rapper di Rozzano in visita allo skatepark

Una visita a sorpresa quella di Fedez a Rozzano, un po’ in sordina per evitare la ressa dei fan. Toccata e fuga per visitare lo skatepark. Lo hanno visto in pochi mentre scattava una foto davanti alla struttura realizzata lo scorso anno grazie al suo contributo. Fedez, il rapper rozzanese, è stato a fare un giro l’altro pomeriggio allo skatepark cittadino realizzato grazie al contributo di 130mila euro della sua fondazione.

Una comparsa rapida nella sua città che ha reso nota sulla sua pagina Instagram con un video nel quale un suo fan lo riconosce e gli dà il cinque e poi in una foto davanti alla targa del Comune di Rozzano dove sono riportate le modalità per usufruire dello skatepark. A Rozzano lui resta e resterà un idolo perché non ha mai dimenticato le sue origini e l’amore per quelle strade e quelle piazze che conosce palmo a palmo.

Tutta l’area dove sorge la pista per skate è oggi dedicata agli sport. Dopo la pista realizzata grazie a Fedez è sorto un vero e proprio parco sportivo a servizio della collettività. Un’opera strategica voluta dall’amministrazione comunale nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione del centro cittadino. Un’area di circa 4mila metri quadrati attrezzata per praticare attività motoria all’aperto. Il nuovo parco è dotato di un campo polifunzionale per il calcetto, pallavolo e pallacanestro oltre a diverse attrezzature ludiche e sportive. La struttura aggiunge valore in un’area pubblica già oggetto di un’importante riqualificazione urbana dove tanti cittadini possono trovare luoghi di aggregazione sani, trascorrere il tempo libero, praticare attività motoria all’aria aperta e utilizzare gratuitamente le attrezzature a disposizione.

Tratti distintivi del parco sportivo sono l’innovazione e la qualità dei materiali utilizzati, dai colori vivaci della pavimentazione agli originali elementi di arredo come il tubo al neon illuminato nelle ore notturne delimitando l’intero perimetro dell’area.