La sorpresa delle uova di Pasqua ai piccoli ricoverati al Predabissi

Una dolce sorpresa per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Predabissi. I piccoli pazienti che in questo periodo sono costretti a trascorrere le loro giornate in ospedale hanno ricevuto in dono delle uova di Pasqua. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Melegnano e dalla sezione locale dell’Auser con la collaborazione di Mauro Cremonesi, titolare di Despar, che ha regalato le uova. La consegna dei graditi omaggi è avvenuta alla presenza del primario del reparto, Paola Bruni, e dell’assessora ai servizi sociali di Melegnano, Serena Mazza. L’evento è stato accolto dal direttore generale di Asst Melegnano Martesana, Roberta Labanca, come una "conferma dello stretto rapporto di collaborazione con un territorio che vive il nostro ospedale come parte integrante della propria realtà". "Anche in occasione della Pasqua – ha detto l’assessora Mazza – abbiamo voluto portare un dolce pensiero ai piccoli".

A. Z.