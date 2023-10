La sfida di Elisabetta Biffi: "Aprirò il teatro dei sogni"

Un sogno culturale che diventa realtà. La novatese Isabella Biffi rileva la proprietà del teatro Pietro D’Abano. La regista, autrice di musical e cantante ha realizzato il suo desiderio di trovare uno spazio, un tempio di bellezza con l’intento di sostenere nuovi talenti e contribuire allo sviluppo della bellezza artistica, nel teatro di Abano Terme, in provincia di Padova. "È nato tutto per caso. Ero ad Abano Terme per un fine settimana di relax e ho notato questo luogo di cultura, apparentemente chiuso, abbandonato. Grazie alle preziose informazioni di una negoziante, il giorno dopo ero dentro il teatro. Mentre mi guardavo intorno, vedevo già il palco animato da luci, colori, giovani, e il pubblico in platea, felice di respirare cultura. È iniziata allora tutta la trafila burocratica e infine, grazie al supporto della banca, tutto si è concretizzato", spiega Isabella Biffi. Un progetto di musical prenderà il via a febbraio, sempre col filo conduttore di suscitare emozioni, sorrisi e grandi emozioni, tramite i potenti strumenti dell’arte e della cultura. L’impegno è sempre andato a braccetto con la creatività nella vita di Isabella Biffi: quando aveva 30 anni, Radio Italia ha iniziato a trasmettere i suoi brani “Le strade della vita”, “Lory Lory“, “Dove andrò“ e “Bianca“, brano destinato ad abbracciare una lunga campagna di sensibilizzazione contro la droga in tutta Italia con don Antonio Mazzi. Poi un’esperienza come speaker a RTL 102.5, e un lungo percorso artistico nei luoghi più difficili con “gli ultimi“, i detenuti. A questo si è dedicata per quasi 13 anni, uscendo completamente dal mondo discografico. Ma è proprio tra gli ultimi che si ritrova a scrivere le più belle opere. Prima messe in scena nel carcere di Bollate e poi, su richiesta dei detenuti, anche all’esterno, nel circuito professionale. Nascono così i musical “I dieci mondi“, “La luna sulla capitale“, “Siddharta“, tratto dal romanzo di Herman Hesse. E poi “Il figliol prodigo“, la piece apprezzata da Papa Francesco, che ha avuto più di 30 repliche nei teatri Italiani. Nel 2017 scrive “Sanremo-Musical“, la storia della musica Italiana e di un’Italia che cambia velocemente dagli anni ’50 a oggi.

Per tutti gli artisti interessati il 30 ottobre e il 9 novembre ci saranno le prime audizioni alla ricerca di artisti per completare il cast per i musical. Informazioni: info@eventidivalore.it