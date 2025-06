La sezione di Libera contro le mafie intitolata ai due gemellini uccisi

Oltre 400 studenti delle scuole medie di tutta la zona in collegamento con la sala giunta di Melzo, designato "in diretta" il nome prescelto: e la prima sezione di Libera contro le mafie area Martesana porterà il nome di Giuseppe e Salvatore Asta, gemelli uccisi "per sbaglio" a soli sei anni, insieme alla madre Barbara Rizzo, nella strage mafiosa di Pizzolungo Erice, nel Trapanese, il 2 Aprile 1985. I due candidati più "piccini" della rosa. Che includeva, oltre a quello di Giuseppe e Salvatore, i nomi di Cristina Mazzotti, Graziano Marchitelli, Graziella Campagna, Gelsomina Verde e Francesco Vinci.

Tutti vittime giovanissime, e innocenti, di mafia e malavita. In collegamento con le scuole che, in questi mesi, hanno partecipato con il loro voto al concorso di idee bandito da Libera i referenti dell’associazione in zona Antonio Brescianini e Giacinta Coriale, il sindaco di Melzo Antonio Fusé e l’assessora Francesca Moratti, i rappresentanti di scuola e associazioni e in collegamento il referente Libera Lombardia Lorenzo Frigerio. "Un grazie di cuore - da parte di tutti - agli studenti e ai loro insegnanti, per il lavoro fatto fra i banchi per tenere vivo il ricordo di tante vittime senza colpa". Il concorso per la scelta del nome della sezione era partito ormai qualche mese fa. Il lavoro sui sei nomi della rosa era stato portato avanti dalle medie di Melzo, Cernusco e Settala, il voto era stato poi aperto a tutti gli altri istituti. La storia di Giuseppe Salvatore quella che maggiormente ha toccato i cuori. Persero la vita alle otto del mattino, mentre andavano a scuola in auto accompagnati dalla mamma. L’autobomba che li dilaniò era destinata al giudice Carlo Palermo. L’utilitaria condotta da mamma Barbara Rizzo fece da scudo all’auto del sostituto procuratore che rimase ferito. Tre morti con responsabili, processi e condanne. L’ultima nel 2020, anno della condanna a trent’anni, quale mandante della strage, del boss Vincenzo Galatolo. Monica Autunno