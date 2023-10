La sede Haleon nel campus firmato Piano

JLL – leader nei servizi e nella gestione degli investimenti per il settore real estate, e Tétris Italia, affiliata del gruppo specializzata nella progettazione e realizzazione di spazi commerciali, hanno affiancato Haleon, nuova società nata a luglio 2022 dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare del gruppo GSK, nella realizzazione della prima sede italiana dell’azienda, nel campus di via Monterosa 91 a Milano, ex sede de “Il Sole 24 Ore” e Pwc.

Il nuovo quartier generale, completato in soli tre mesi, occupa uno spazio di 1.500 metri quadrati nel campus denominato “Monte Rosa 91”, firmato da Renzo Piano Building Workshop. Il complesso si contraddistingue per essere uno dei progetti urbani più innovativi di Milano e recentemente è stato oggetto di una importante riqualificazione. "Siamo molto felici di avere accompagnato Haleon nel progetto di realizzazione della loro sede in Italia che si inserisce in un quartiere di Milano strategico e in una struttura prestigiosa", commenta Matteo Lavazza, Head of Project & Development Services di JLL Italia.