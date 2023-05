"La scuola deve formare cittadini responsabili I bambini rappresentano il nostro futuro"

Quali azioni dobbiamo mettere in pratica per salvare il nostro pianeta?

"Una fondamentale azione quotidiana è fare la raccolta differenziata e pulire il nostro territorio per vivere meglio, usare meno plastica e fare scelte ecologiche anche quando facciamo la spesa. La scuola è il luogo adatto per insegnare l’educazione alla sostenibilità".

Voi quali azioni metti in campo per aiutare il pianeta?

"Cerchiamo di non sprecare il cibo, puntiamo al riciclo e al riusare. E poi, non sprecare l’acqua, non abusare dello scottex, differenziare i rifiuti".

I vostri comportamenti sono sostenibili?

"I nostri comportamenti sostenibili potrebero essere migliorati. Per esempio, andando a piedi, usare bici e mezzi pubblici e meno le auto"

Perché la scelta di aderire a civil week?

"La nostra scuola - dice la docente - ha inserito nel curricolo verticale e nel PTOF obiettivi di cittadinanza attiva e sostenibile. Ha aderito a diversi progetti di rispetto ambientale e di cura per l’orto didattico. E’ il dovere principale della scuola formare cittadini consapevoli e responsabili. I bambini sono il nostro futuro e se cambiamo modalità di azione, adottando comportamenti sostenibili fin dai banchi di scuola, noi facciamo la nostra parte adesso, sperando di migliorare anche il futuro del Pianeta".