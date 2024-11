La sala operatoria fa un po’ meno paura se si va in macchinina

Nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato sono arrivate tre macchinine elettriche telecomandabili, per trasportare in sala operatoria i piccoli pazienti. Nato dalla generosità di una mamma, questo dono è pensato per contribuire ad allentare tensione e paura nei bambini che devono sottoporsi a interventi chirurgici. Le macchinine rappresentano infatti un’idea originale e affettuosa per affrontare più serenamente il trasferimento dalla camera di degenza alla sala operatoria dell’ospedale.

Non ci saranno più barelle fredde e asettiche, ma bellissime super car telecomandate da medici e infermieri, oppure guidate in autonomia dai giovani pazienti. L’iniziativa offre ai bambini un’esperienza di svago e distrazione, che riesce a farli sorridere in un momento delicato come quello che precede un’operazione chirurgica. "A nome di tutto l’ospedale e dei nostri piccoli pazienti – ha dichiarato la dottoressa Sara Mariani, amministratrice delegata del Policlinico San Donato –, un grazie di cuore per questo gesto, che è molto più di una donazione: è un regalo di speranza e felicità che può fare davvero la differenza".

A.Z.