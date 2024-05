La rinascita di largo Lamarmora. Ritornano anche i cerchi della vita

Dopo oltre vent’anni largo Lamarmora sarà nuovamente riqualificata. Quella che da anni, ormai, è diventata la piazza più commerciale e frequentata di Sesto San Giovanni ha già visto l’apertura del cantiere, che entrerà poi nel clou quest’estate, non senza disagi per chi lì abita e lavora.

Tra le problematiche maggiori, che si trascinano ormai da anni, c’è la pavimentazione, sollevata dai continui passaggi dei mezzi più pesanti. "Ci sono nuovi materiali per il sottofondo che sono molto resistenti - spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Il progetto riprende gli stessi materiali tradizionali esistenti, ossia il porfido a cubetti, delimitato con dei cerchi concentrici in lastre di beola, che si dipartono dalla fontana, a conferma dell’intenzione di focalizzare lo spazio pubblico verso di essa". I cerchi vogliono rappresentare l’effetto voluto dall’artista Kengiro Azuma: "il sasso lanciato nella fontana forma i tanti cerchi della vita, anelli che rappresentano il ritmo naturale del ciclo generazionale". La novità maggiore, oltre al disegno di largo Lamarmora, sarà il legame con le altre piazze e le ville storiche. "Andremo a creare un collegamento pedonale in via Fante d’Italia tra Villa Mylius e Villa Zorn nell’ambito del progetto Sistema delle piazze e un collegamento pedonale delle dimore storiche - annuncia Lamiranda -. Abbiamo iniziato da lunedì i primi lavori, con il rifacimento dei sottoservizi, e poi prima dell’estate inizieremo con la vera e propria riqualificazione della piazza".

Costo dell’intervento 400mila euro, che sarà interamente coperto da un bando di Regione Lombardia. Non mancheranno i disagi. "Verrà cantierizzata a breve prima dell’estate? Ma non era più consono un altro periodo, dato il piacevole passeggio serale in quell’area - chiedono residenti e commercianti -? Speriamo in una direzione lavori solerte e che si vigili sul rispetto tassativo delle tempistiche".

La tipologia dei lavori è prettamente da stagione estiva, replica Lamiranda. "Cercheremo di fare il più presto possibile. Ci sarà un po’ di disagio nella circolazione, dovendo chiudere l’attraversamento stradale per almeno un mese, diciamo ad agosto se non ci saranno imprevisti. Sono molto orgoglioso di questo nuovo progetto di recupero elaborato dagli uffici tecnici del settore Infrastrutture del nostro Comune. Continuiamo a costruire la Sesto futura insieme".

Dopo la sistemazione di piazza Petazzi, arriva così quella di largo Lamarmora. Restano ancora da riqualificare piazza Trento e Trieste, piazza Oldrini con la nuova area bimbi, piazza IV novembre e lo slargo Cavallotti/Fogagnolo, oltre al rifacimento della pavimentazione di piazza Don Mapelli.