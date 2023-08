La rinascita dei quartieri Nell’area ex Pozzi un chiosco, giochi e la palestra all’aperto

di Francesca Grillo

Da uno spazio verde in preda al degrado a un’area riqualificata e pronta ad accogliere bambini, ragazzi, sportivi e famiglie. L’area ex Pozzi, vicino alla vecchia fabbrica di ceramiche Pozzi-Ginori, ha un nuovo volto grazie a un investimento di oltre 100mila euro. La prima fase di riqualificazione ha interessato l’area giochi dei bambini con la demolizione della vecchia pavimentazione, ormai sbriciolata in più punti, e il posizionamento del nuovo tappeto antitrauma e delle nuove strutture per far giocare i piccoli in sicurezza. Il castello dei bambini è tutto in legno e anche la pavimentazione antitrauma è ecosostenibile, realizzata in corteccia permeabile e riciclabile. Poi, "abbiamo inserito delle attrezzature per incentivare l’attività fisica all’aperto - spiega il sindaco Stefano Martino Ventura -, rispondendo alle richieste in particolare dei giovani e degli sportivi per praticare fitness all’aria aperta, nel verde del parco. Le attrezzature, nei prossimi mesi, saranno posizionate anche in altre aree verdi del territorio". Ad arricchire ora la zona al di là del Naviglio, c’è anche il bar: una nuova gestione che ha dato un look diverso allo spazio, più moderno e versatile, e consente di offrire un luogo di ritrovo che prima mancava per ragazzi e famiglie che frequentano il parco. Completa il lavoro di rigenerazione dell’area ex Pozzi il murale dell’artista Mario Jin (collettivo We run the streets) dedicato a Raffaella Carrà e ai diritti civili. Per vedere la vecchia fabbrica riqualificata, invece, ci vorrà tempo: è arenato il progetto di trasformarla in polo culturale a causa delle necessarie bonifiche da effettuare, in seguito all’analisi dei terreni.