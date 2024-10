La ricerca sul campo di 650 liceali: focus sulla sostenibilità urbana

Si entra in contatto con il mondo accademico e si vestono i panni dei ricercatori: è GenerAzioni, festival dell’Università di Milano-Bicocca. "Il progetto rientra in “Musa“, un programma sostenuto dai fondi del Pnrr – spiegano i professori Elisabetta Biffi, pedagogista, e Stefano Malatesta, geografo –. Il nostro fine è avvicinare i ragazzi partecipanti, circa 650, alla ricerca accademica, per stimolare in loro curiosità e capacità critica. Il tema scelto quest’anno è la sostenibilità urbana, nella sua dimensione sociale. Abbiamo approfondito, adottando una prospettiva scientifica, questioni che ci riguardano tutti, come il verde urbano, l’inquinamento acustico, il diritto alla città, l’uso delle piazze". Il progetto prevede due momenti. Il primo, B-Youth Forum, dura un intero anno e costituisce la fase di preparazione e ricerca sul campo in cui gli studenti delle superiori collaborano con docenti, dottorandi e ricercatori. Ed è questa squadra di giovani ad animare il Festival. Samya ed Elisa sorridono entusiaste: "È stata un’esperienza stupefacente. Ora vediamo l’università come un luogo aperto e accogliente". E qualcuno è già pronto ad affermare che, da grande, farà il ricercatore. Valentina Tarantino