Via Botticelli promossa : "Qui si sta molto bene. Unico problema i posteggi"

"In questa via si vive e lavora bene, con il pubblico giovane di ragazzi universitari e docenti". Parola di Fabio Maierna, dipendente di un bar in via Botticelli, zona Città Studi. Qualità della vita di alto livello, servizi ottimi, presenza di verde, passaggio di professionisti e studenti. "Per fortuna la delinquenza qui in strada è ridotta al lumicido, salvo rari casi – spiega il lavoratore –, mi dicono solo che in zona piazza Leonardo da Vinci, invece, nel pomeriggio e di sera c’è qualche scorribanda di giovani". Nulla di grave, finora.

Un bel regalo per tutti è stato il murale dedicato ai quattro partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale qui in piazza Occhialini, lungo 30 metri ed alto 6. Un simbolo di cui i residenti vanno orgogliosi. "Perché il nostro non è un quartiere come un altro", rivendicano tanti residenti. "L’unico problema? – risponde cauto Fabio Maierna–: ci sono pochi posteggi in zona e la gente del quartiere si lamenta sempre. Poi io vado in bici e non ho mai problemi", sorride.