La recinzione in via Medici del Vascello

L’assessore comunale Marco Granelli, in un post su Facebook, ieri ha parlato di un intervento nel Municipio 4: "Via Medici del Vascello, Pestagalli, Bonfadini. Continua l’azione di cura del territorio e sicurezza. Completata la recinzione lato sud, con un solo varco lasciato temporaneamente aperto per la seconda fase di asportazione rifiuti che Amsa effettuerà nelle prossime settimane, poi verrà chiuso tutto il lato sud, quello su via Medici del Vascello, come già fatto nel 2023 per il lato ovest su via Pestagalli. Per il lato nord, via Bonfadini il Comune con il Nuir realizzerà la chiusura con riattivazione della sbarra all’ingresso, che sarà utilizzata dagli ortisti in regola con il Comune. Ieri pomeriggio, insieme ai tecnici del Demanio e il Presidente Stefano Bianco e l’assessora Marina Melloni del Municipio 4 abbiamo incontrato gli ortisti, spiegando l’attuale fase, iniziata a fine marzo, dell’azione di messa in sicurezza dell’area. Tutta l’area sarà riqualificata con il Piano Casa e cioè la realizzazione di immobili per appartamenti in affitto calmierato, per rispondere alla domanda di abitare di famiglie e singoli che oggi non riescono a stare ai prezzi di mercato dell’affitto. Sarà anche l’occasione per riordinare la fascia verde su via Bonfadini. L’area oggi interessata dalla manifestazione di interesse in corso e che avrà nei prossimi mesi i passaggi amministrativi, sarà assegnata all’operatore per la realizzazione del Piano Casa. E quindi abbiamo detto agli ortisti che potranno stare lì sicuramente fino al 30 settembre 2025 ma poi dovranno lasciare libere le aree. L’impegno sarà quello di capire se nella zona vi siano aree utili per proseguire l’attività di orti regolari, esperienza utile per l’ambiente e l’aggregazione dei cittadini, ma che deve essere gestita nel migliore dei modi per non degenerare nel degrado".