La raccolta rifiuti diventa più ecologica

A San Giuliano la raccolta dei rifiuti diventa più ecologica. L’amministratore delegato di Amsa Marcello Milani ha simbolicamente consegnato al sindaco Marco Segala 10 nuovi mezzi a basso impatto ambientale destinati al ritiro dei sacchi della differenziata. I veicoli, a metano, garantiscono un abbattimento delle emissioni inquinanti. "Nei mesi scorsi sono state messe in campo azioni per offrire un servizio più efficiente e tutelare al meglio il decoro della città, come la raccolta rifiuti notturna (ed eccezione del vetro) e la suddivisione da 2 a 6 zone della città - ricorda il sindaco, con l’assessore all’Ambiente Alfio Catania -. L’introduzione nel parco comunale di questi nuovi automezzi si configura come un ulteriore passo verso una città sempre più pulita, ma anche attenta alla sicurezza e alla sostenibilità. Siamo certi che questa novità, insieme a tutte quelle che stiamo introducendo con il supporto di Amsa ed Egea, e grazie alla collaborazione di tutti i cittadini di San Giuliano, porteranno a una città progressivamente più bella, pulita e ordinata". Un’ulteriore novità che interessa il parco mezzi di Amsa a San Giuliano riguarda la riduzione dell’impatto acustico.

A.Z.