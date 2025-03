La protesta per il giardino: "Chiuso ai bimbi da 2 anni"

"Ridateci il giardino". Gli striscioni sono appesi sotto la tettoia del parco della Biblioteca di Baggio. Attorno, i bambini giocano e fanno merenda insieme ai loro genitori. È l’iniziativa organizzata ieri pomeriggio, annunciata una settimana prima, per puntare i riflettori sul “caso giardino“ del nido comunale di via Anselmo Da Baggio 56, a pochi metri. "Abbiamo organizzato questa “merenda per il diritto al verde“ perché, per il secondo anno consecutivo, i nostri piccoli non possono utilizzare il giardino dell’asilo: vietato uscire, in attesa di lavori di manutenzione. Un peccato, ora che arriva la primavera" spiegano madri e padri dei 40 bimbi dell’asilo, da 0 a 3 anni suddivisi nelle sezioni Coccinelle e Anatroccoli. "Lo spazio verde – continuano – fa parte dell’offerta educativa e nella descrizione dei servizi si legge tuttora che nel nido sono presenti un giardino e due terrazze coperte. Al momento, però, non utilizzati. L’ultima risposta degli uffici del Comune risale allo scorso gennaio e ci è stato detto che i tecnici stavano terminando alcune verifiche di fattibilità relative alla posa della pavimentazione antitrauma, da rimuovere e sostituire".

Ma ci sono novità: "Ieri (martedì, ndr) – fa sapere Michele Fiorella, papà di un bimbo di un anno – la pavimentazione esterna è stata tirata a lucido con l’idropulitrice, un primo intervento per consentire l’utilizzo dello spazio". La presidente del Municipio 7 Silvia Fossati, che ieri ha incontrato i genitori insieme ad altri consiglieri, conferma: "In questi giorni è in corso un’operazione di pulizia a cura del Comune per rimuovere una patina di muschio che si è formata e che rende il terreno pavimentato scivoloso dopo le piogge. L’intervento, ora, consentirà di eliminare l’inconveniente e quindi ci sarà la possibilità di giocare con il bel tempo perché l’area non sarà più “a rischio caduta“ dopo gli acquazzoni. Nel frattempo, andrà avanti l’iter per la manutenzione straordinaria". Già aveva fatto sapere che "i sopralluoghi tecnici sono stati completati, ora è in corso la programmazione degli interventi in capo all’Area scolastica e Divisione verde del Comune". Nel frattempo, terminata l’operazione pulizia, i piccoli potranno uscire in giardino.