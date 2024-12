La “Prima“ della Cappella Musicale del Duomo al Piermarini

Una cena nel Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala e un concerto speciale, per festeggiare mezzo secolo di Caritas Ambrosiana con volontari, utenti e sostenitori dei servizi. La cena è stata organizzata in collaborazione con Confcommercio Milano, Promo.Ter Unione e Apeca Associazione Ambulanti e dedicata a 300 tra operatori e beneficiari dei servizi Caritas. A seguire, il debutto alla Scala della Cappella Musicale del Duomo, diretta da monsignor Massimo Palombella, che ha eseguito la Missa Papae Marcelli, capolavoro della polifonia rinascimentale scritto da Giovanni Pierluigi da Palestrina e pubblicato nel 1567. La Cappella Musicale del Duomo di Milano (nella foto l’arciprete Gianantonio Borgonovo prima del concerto) è la più antica istituzione culturale della città, attiva dal 1402 ad oggi (ma le sue origini risalgono al IV secolo), e tra le più antiche al mondo, composta sia da adulti che da fanciulli cantori. Ieri la sua “Prima“ alla Scala, in oltre sei secoli di vita.