La prima campanella sta per suonare a Cassano d'Adda: nuova guida e venti buchi

A pochi giorni dal suono della prima campanella d’ingresso si fa il punto organizzativo per il via al prossimo anno scolastico con l’arrivo di un nuova preside, Aurora Maria Roncaglia, mentre per le insegnanti c’è l’attesa di almeno 20 nuovi arrivi. Sono in 1720 gli alunni pronti a varcare il cancello d’ingresso degli otto plessi scolastici dell’istituto comprensivo Quintino Di Vona presenti tra città e le frazioni di Groppello e Cascine San Pietro. Due i servizi comunali ancora da assegnare in maniera definitiva a nuovo gestore. "Per la gestione mensa scolastica - così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola (nella foto) - siamo in attesa di una decisione del Consiglio di Stato relativa alla sentenza del Tar per l’assegnazione al nuovo gestore, nelle more è già stata approvata la proroga a Elior. Per il trasporto scolastico, invece, si è resa necessaria la proroga del servizio all’attuale gestore. Le famiglie a breve saranno informate sull’organizzazione del servizio". Aperte, poi le iscrizioni per il pedibus, servizio legato alla partecipazione di volontari.

Confermata, inoltre, la scelta di togliere il bonus gratuito sul trasporto pubblico per recarsi a scuola a Cascine San Pietro, mentre nella stessa scuola della frazione cassanese si conferma il progetto di corsi aggiuntivi in lingua inglese con insegnanti di madre lingua. "Per incentivare le iscrizioni al plesso di Cascine San Pietro - conclude l’assessore - questa Amministrazione ha deciso di puntare sull’offerta formativa e non su servizi gratuiti". Un plesso scolastico, quello di Cascine San Pietro, che ospita anche alunni che risultano residenti nel Comune di Casirate d’Adda, per loro nessuna agevolazione sul il servizio mensa, tariffa piena. Buone notizie poi sulle strutture, gli alunni potranno contare sulla palestra di Quintino Di Vona con nuova pavimentazione. Si metterà mano, inoltre, alla sistemazione del soffitto del refettorio in Guarnazzola per eliminare le infiltrazioni d’acqua piovana. Stefano Dati