“La persona oltre la malattia“. Tutta la vita in uno specchio

C’è la signora Bruna che, guardando lo specchio vicino al piano, si rivede pronta a divertirsi e ballare con il suo compagno. Il signor Bruno, invece, seduto su una sedia, vede nello specchio un giovane di ritorno dalla guerra. E ancora, le signore Carla e Dada, maestre di scuola elementare, osservano nello specchio un gruppo di bambini intorno a giovani maestre. Sono questi alcuni dei 30 scatti della mostra fotografica “La persona, oltre la malattia“, che ha visto coinvolti gli anziani delle Rsa casa famiglia di Fondazione Mantovani, Gruppo Sodalitas, Opera Pia Castiglioni e Project Life. L’esposizione è stata realizzata in occasione della XXXI Giornata mondiale Alzheimer e arriverà domenica nella struttura di Cormano, dove sarà inaugurata alle 16.

"L’obiettivo è utilizzare il canale visivo per sensibilizzare il pubblico alla dignità della persona affetta da demenza e da altre patologie, alla sua storia personale, al suo vissuto, meritevole di attenzione e di rispetto – spiega Valeria Gambino, coordinatrice della casa famiglia di Fondazione Mantovani –. Solo sforzandoci tutti di vedere oltre, infatti, possiamo raggiungere un nuovo livello nella cura della persona per tutto l’arco della vita. Le Rsa sono luoghi privilegiati di cura che possono fare cultura della salute sul territorio anche a livello di prevenzione, in un dialogo proficuo con le comunità". L’arrivo di questa mostra, che sta viaggiando in tour in diverse case di riposo della Lombardia, offrirà anche l’occasione per festeggiare i 18 anni di apertura della Rsa di Cormano. "Dietro chi è affetto dall’Alzheimer – sottolineano i curatori del progetto – c’è una vita intera che non può essere dimenticata e la dignità della persona passa proprio da quella vita. Per questo abbiamo pensato a un progetto di sensibilizzazione con il supporto di familiari, volontari e operatori per realizzare questi scatti artistici".

Laura Lana