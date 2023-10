La mostra itinerante di Maimeri

Gli uffici postali come spazi di riflessione e creatività, oltre che come sportelli di contatto col pubblico. È la filosofia di "Maimeri in mostra", esposizione itinerante realizzata da Poste Italiane, dei lavori del pittore e imprenditore Gianni Maimeri, scomparso nel 1951 dopo aver fondato l’omonima azienda leader mondiale nella produzione di colori per artisti. Dopo una prima tappa in via Gozzoli a Milano, nel quartiere Baggio, la mostra è approdata All’ufficio postale di San Donato, in via Europa 8, dove resterà a disposizione del pubblico fino a sabato.

All’inaugurazione hanno partecipato il nipote e omonimo dell’artista, Gianni Maimeri, oggi presidente della Maimeri Spa, e per Poste Italiane il responsabile della macro area Nord-Ovest (mercato privati) Giovanni Accusani, il direttore della filiale Milano 3 Emanuele Greto e la responsabile della filatelia Nord-Ovest, Annamaria Gallo. Ad alzare il sipario sulla mostra la timbratura di un annullo speciale dedicato alla Maimeri, azienda con sede a Mediglia che festeggia 100 anni di attività. L’excursus visivo ospita la riproduzione, su pannelli, di 30 opere dell’artista divise in quattro aree tematiche: musicisti, colori, città e navigli. "Quella di San Donato – ha spiegato Accusani – è la seconda tappa di un percorso innovativo che cerca di legare il mondo dei servizi, rappresentato dalle Poste, con quelli di arte e imprenditoria. I nostri uffici possono diventare spazi aperti, punti d’incontro". Nel ricordare la passione del nonno per la pittura, Gianni Maimeri ha rimarcato l’importanza di "portare l’arte anche nelle periferie, per diffonderne la bellezza".

A.Z.