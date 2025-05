Il ministro Valditara in visita alle scuole

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita ad alcune scuole e istituti superiori del sud Milano, prima a Rozzano all’Istituto Comprensivo Monte Amiata e l’Istituto Comprensivo Orchidee e poi a Opera dell’istituto tecnico agrario e liceo scientifico Calvino. La prima tappa è stata al comprensivo di Monte Amiata dove ha assistito a una dimostrazione pratica nel laboratorio di coding e robotica, Robohub, dove gli studenti hanno presentato le strumentazioni all’avanguardia: stampanti 3D, bracci meccanici, maxi schermo, auditorium e postazioni studio-lavoro. Un vero esempio di scuola proiettata nel futuro.

La seconda tappa al comprensivo di via Orchidee ha visitato l’aula del futuro, un atelier digitale multifunzionale pensato per la didattica innovativa e per un utilizzo versatile anche oltre l’orario scolastico. Un ambiente che rispetta i più alti standard di igiene e benessere, ideale per una scuola moderna e inclusiva.

Il ministro Valditara è rimasto particolarmente colpito dai progetti attuati nelle scuole rozzanesi che ha preso in mano il telefono e ha chiamato la direzione generale del ministero dell’Istruzione per lanciare una iniziativa nuova per rendere pubblici a tutte le realtà del mondo della scuola i progetti di innovativi realizzati nelle scuole. "Ci tengo a sottolineare che in queste due scuole rozzanesi investiamo duecentomila euro grazie ad Agenda Nord che è la prima forma di intervento strategico per affrontare il tema della dispersione scolastica nelle aree più complesse del Paese".

Come giudica le scuole che ha visitato? "Proprio oggi ho preso una decisione qui a Rozzano vedendo le buone pratiche, straordinarie, sull’utilizzo delle tecnologie ho chiamato in diretta il direttore generale dei servizi informatici per creare sulla piattaforma del ministero uno spazio per raccontare alle altre realtà scolastiche a ai cittadini l’eccellenza dei progetti didattici quelli che hanno funzionato come quella che ho visto in via Monte Amiata deve essere messa a diso zone della cuoa italiana perché possa essere captata. È stata una visita fruttuosa e ispiratrice di altri passaggi".

Rozzano è l’unica città del nord Italia a essere inserita nel decreto Caivano Bis qual è il suo giudizio? "Ho trovato insegnanti eccezionali, una dirigente meravigliosa e una squadra eccellente. Non dobbiamo dimenticarci che la scuola italiana ha tante eccellenze. Spesso l’informazione tende a sottovalutare la nostra scuola. Nei mesi scorsi sono arrivati dirigenti dell’Olanda e della Spagna per copiare i nostri modelli di inclusione".

A un mese dall’esame di Stato quali le novità sulla maturità: "Ci sarà il voto in condotta che incide sul voto finale. Credo che noi dobbiamo andare verso una maturità che torni a fare emergere sempre di più il significato che aveva una volta perché è ovvio che le competenze disciplinari già le abbiamo in qualche modo valutate".

