La mia auto senza ruote: "Ormai si vive nel terrore"

Anche per Alba Parietti "Milano e la provincia sono diventate il Bronx". Il suo sfogo-denuncia arriva con un video messaggio dopo il furto delle quattro ruote che ha subìto la scorsa notte a Basiglio. Una protesta che si inserisce nel filone di tanti altri vip che se la sono presa con la situazione della metropoli. "È la sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte io e altre persone a Basiglio Milano 3 abbiamo trovato le macchine in queste condizioni. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto: borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o da pazzia. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile.

Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire mentre torno dal lavoro alle due di notte? Vivere qui è diventata una roulette russa. Viviamo nel terrore. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione, ha fallito. Come cittadina mi vergogno di non avere più il coraggio di augurarmi di diventare nonna perché consegnare un mondo così a una persona a cui vuoi bene è vivere nel terrore". Negli ultimi giorni a Milano 3 sono state cannibalizzate tre auto di grossa cilindrata, tra cui una Bmw, il cui proprietario è stato costretto a portarla via col carro attrezzi; alla sua auto hanno portato via tutto: fanaleria, plancia, cambio e interno. E ancora auto cannibalizzate a Rozzano, anche la notte dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua: una Smart lsciata appoggiata su mattoni. E a Buccinasco anche qui una Bmw depredata dei fanali.