La gara di poesia prende il volo. Quasi 800 testi

È il poeta bolognese Nerio Vespertin ad aggiudicarsi il terzo concorso di poesia “Le parole che ti affido“ lanciato da Pessano al Festival della Poesia: due giorni in cui il borgo alle porte di Milano di trasforma nella città dei versi. Una vetrina per performer, editori e pubblico che si incontrano e si confrontano, destinata a crescere fino a ritagliarsi un ruolo nel panorama nazionale del settore. La gara fra componimenti è uno dei momenti più attesi, in poco tempo ha fatto un salto in avanti, e stavolta da tutto il Paese sono arrivati quasi 800 testi. Un numero importante, che conferma la crescita dell’iniziativa, partita nel 2023 con 10 iscritti e passata nel 2024 a 180 partecipanti. Come da tradizione, il giudizio è stato affidato alla Giuria composta da Ivan Fedeli, Giorgio Foti e Maristella Maggi. Fedeli e Foti, insieme al sindaco Alberto Villa e all’assessore alla Cultura Maria Tomaselli hanno premiato i primi tre classificati sul palco del Festival, in piazza della Resistenza.

Vespertin ha avuto la meglio su tutti con “E il pianoforte brucia“, poesia d’attualità che si muove "in equilibrio tra i conflitti vecchi e nuovi e le domande di un uomo che si chiede perché la storia non sembri mai insegnare nulla". Il rimatore ha destinato i 250 euro conquistati a Emergency. Al secondo posto: Silvia Dall’Alva con “Nel cortile“, al terzo Lorenzo Gabanizza con “I ribelli“. Per i versi in dialetto è arrivato primo Enrico Sala con “Nutiziari de la sira“; menzione speciale per Remo Mari e Alyan Kurdu. E infine, 13 autori meritevoli con menzione: Laura Lemmetti, Aldo Cirri, Marco Pezzini, Luca Rossi, Giuditta Maselli, Mariagrazia Manzoni, Antonio Fatigati, Elena Maneo, Alberto Ronco, Edoardo Egresti, Valentini Ronchi, Enza Armiento, Alessandro Madeddu.

Bar.Cal.