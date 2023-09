La foto di Amini sulla facciata del Comune a Milano: ricordo 1° anniversario

L’immagine di Mahsa Amini (nella foto) sulla facciata di Palazzo Marino. Domani il Comune ricorderà così il primo anniversario della morte della ventiduenne iraniana arrestata per non aver indossato correttamente il velo e deceduta in seguito alle percosse subite.

L’esposizione della foto di Mahsa Amini, divenuta un simbolo della condizione femminile nella Repubblica islamica, è accompagnata dalla scritta “Donne, vita, libertà. Solidarietà alle donne iraniane” e intende dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutte le donne iraniane che vivono in una situazione di continua violazione dei diritti.