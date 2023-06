La doppia vita di Alessandro Il barman, due compagne e ancora nessuna verità "L’ho visto, piangeva"

di Roberta Rampini

"Ho incontrato Alessandro martedì pomeriggio qui in cortile, rientrava con le borse della spesa, era disperato e piangeva. È riuscito solo a dirmi che l’ultima volta che aveva visto Giulia è stata sabato sera". È il racconto di un vicino di casa di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera tra sabato 27 e domenica 28 da Senago. Eppure proprio il compagno della giovane, Alessandro Impagnatiello, è da ieri sera indagato per omicidio, l’appartamento che i due giovani condividevano messo sotto sequestro, così come il garage. Un trentenne dalla doppia vita: si è scoperto che oltre alla relazione con Giulia aveva un altro rapporto con una donna americana, una collega, che a sua volta aspettava un bambino ma l’avrebbe poi perso. Gli investigatori ipotizzano ora un omicidio d’impeto, commesso in quell’abitazione, dopo un burrascoso incontro chiarificatore a tre tra le due donne e Alessandro.

Fin dalle prime ore qualche sospetto era stato sollevato a causa della ricostruzione di quanto accaduto nella serata di sabato e nella notte successiva. Giulia avrebbe inviato un messaggio a un’amica parlando di una lite con Alessandro, che afferma di averla lasciata che dormiva quando si è alzato domenica mattina alle 7 e sarebbe uscito per andare nell’hotel di lusso di Milano in cui lavora. Una doppia vita, quella di Alessandro, sospesa fra due donne, nella quale la Procura sta scavando in cerca di verità, anche attraverso le immagini delle telecamere. Giulia, che lavora nel settore immobiliare, originaria di Sant’Antimo, provincia di Napoli, vive da un anno e mezzo con Alessandro al primo piano di una bella palazzina residenziale in Novella, poco distante dal centro di Senago. Eppure, la coppia non è molto conosciuta. "Ho visto lei qualche volta con il pancione nelle ultime settimane – racconta un vicino – ma non li ho mai visti insieme". Da giorni davanti all’abitazione della coppia sono assiepati giornalisti, fotografi e cameraman. Le persiane dell’appartamento, che martedì erano aperte, ieri erano serrate. Pare che per evitare giornalisti e telecamere, Alessandro abbia trovato un’altra residenza. Ieri in serata il rientro a casa in auto. In silenzio. "Alessandro è abbattutissimo ora è normale che non voglia parlare", racconta il compagno della madre di Alessandro. Incalzato sul fatto che i rapporti tra le due famiglie fossero tesi da tempo, non ha voluto rispondere, ma sembra abbastanza certo che prima ancora del litigio di sabato sera ci siano state altre discussioni e che Giulia si sia confidata più volte con la mamma. A Senago sono arrivati anche i genitori di Giulia che vivono a Napoli. "Sono una brava famiglia", raccontano i vicini di casa.