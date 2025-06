La dem Angelica Vasile lascia la commissione: "Misoginia silenziosa"

La presidente della commissione Sport di Palazzo Marino Angelica Vasile (Pd) lascia l’incarico, con una coda di polemiche contro i colleghi della stessa maggioranza. Sullo sfondo il caso della piscina Argelati, in stato di abbandono, e del piano pubblico per riaprirla. Vasile lancia il suo atto d’accusa sui social parlando di "una forma di misoginia silenziosa, che attraversa anche luoghi della democrazia: non urla e non insulta, ma agisce lo stesso e si manifesta nei torni, nelle battute, nei consigli non richiesti". Il verde Monguzzi: "Umanamente la capisco, ma noi siamo stati eletti dai cittadini e a loro dobbiamo rispondere".