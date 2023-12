La Corte d’appello ha deciso:. Arci deve quasi 246mila euro all’amministrazione di Sesto

Arci deve al Comune 245.848,91 euro, che si aggiungono all’acconto già versato di 70mila euro. Lo ha stabilito la Corte d’appello, che ha ritenuto infondato il ricorso proposto dall’associazione. Si chiude il caso delle bollette, scoppiato nel 2017 quando il Comune emise la maxifattura di 260.836,37 euro per le utenze di elettricità e acqua del Carroponte, anticipate dal municipio per il periodo maggio 2010dicembre 2016. La somma contestata era stata determinata da un "accordo transattivo integrativo del contratto di concessione" stipulato nel gennaio 2018, che prevedeva di quantificare il rimborso utilizzando l’ultimo anno di gestione, quando al Carroponte era stato installato un contatore dedicato alle sole attività dell’arena estiva. E sono questi conti e quell’accordo che Arci ha chiesto di annullare, spiegando che il 2018 era stato troppo pieno di eventi – e quindi troppo oneroso – per usarlo come campione per la stima delle bollette. Secondo l’associazione, infatti, le manifestazioni avvenute nel 2018 erano state più numerose di quelle degli anni precedenti, motivo per cui i consumi di elettricità erano stati maggiori: su questa base è stata chiesta la nullità dell’accordo del 2018.

Una ricostruzione bocciata dalla Corte, che ha invece accolto i conti effettuati dal Tribunale di Monza in primo grado, dando per la seconda volta ragione al Comune su tutta la linea. Arci deve quindi versare l’importo residuo a conguaglio dovuto al Comune: la fattura dell’1 agosto 2017 di cui restavano da versare 190.835,37 euro (essendo già stati pagati i 70mila di acconto il 22 gennaio 2018, all’atto della stipula della transazione), la fattura del 7 settembre 2017 di 14.715,69 euro, la fattura del 2 maggio 2019 dell’importo di 40.299,85 euro, per un totale pari a 245.848,91 euro.

Laura Lana