"La convivenza è possibile". Cinque fedi, una preghiera sotto la “luce della pace“

"La convivenza è possibile": cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici pregheranno insieme sotto la “luce della pace“ a Pioltello. Un’immagine potente in tempi di guerra. A consegnare la fiammella in arrivo da Betlemme alla sindaca Ivonne Cosciotti il 21 dicembre saranno gli Scout. In questo spicchio di hinterland un abitante su quattro è straniero e oltre alla babele della lingue c’è anche il mosaico delle religioni con cui confrontarsi ogni giorno.

"L’arrivo della luce, simbolo di fratellanza, e la sua consegna alle autorità civili e religiose per noi ormai sono diventati un’importante tradizione, un momento atteso – sottolinea la prima cittadina –. Da 9 anni credenti di tutte le fedi e associazioni pacifiste si uniscono in un grande cerchio e pregano perché le armi tacciano in tutto il mondo. Mai come adesso, con i conflitti che premono alle porte dell’Europa, desidero vedere la piazza piena di gente: vorrei che fossimo davvero in tanti a lanciare il messaggio. Invito tutti, adulti e bambini, a portare con sé un lumino o una candela che saranno accesi con la luce così speciale e che poi potremo fare risplendere nelle nostre case".

La cerimonia è diventata un appuntamento fisso per famiglie e gruppi, qui e in tutto il mondo. Ogni anno la fiammella di Betlemme attraversa in lungo e in largo il pianeta. L’iniziativa, nata in Austria nel 1986, in Italia coinvolge centinaia di Scout che usano il treno per condividere la luce con le proprie comunità. E Pioltello è una tappa fissa.

Sarà il momento clou della lunga rassegna di dicembre che scatta oggi con l’accensione dell’albero in piena Festa di Sant’Andrea, il patrono. L’appuntamento è alle 17 in piazza dei Popoli. Tanti i momenti attesi, dal villaggio di Babbo Natale, domani a Limito, dalle 15 alle 18, alle Fontane danzanti il 7 dicembre alle 18.30 in piazza dei Popoli, alla Festa di Santa Lucia il 15 con i mercatini per le vie del centro storico dalle 10 alle 18. Ci sarà anche il concerto dei BruCo Gospel Choir: i quasi cinquanta elementi del coro e la loro band tornano in città dopo lo strepitoso successo degli anni scorsi il 22 dicembre alle 21, nella chiesa Beata Vergine Assunta di Seggiano (via del Santuario, 4).