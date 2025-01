La città con la febbre da derby. Spirito Champions per i nerazzurri. Diavolo ancora in cerca della svolta

MILANOGli schermi di “Bootleg pub and kitchen“ domenica saranno sintonizzati sul derby. "È un appuntamento imperdibile, i posti nel locale sono tutti esauriti da due settimane" fa sapere il gestore Alessandro Polenghi. Fede nerazzurra, spalanca solo agli interisti le porte del suo locale di via Salutati 2 a pochi passi da corso Vercelli "come da tradizione. Non per escludere gli altri tifosi ma per evitare conflitti... Non si sa mai". E comunque il problema non si pone, perché i tavoli sono praticamente tutti prenotati dai nerazzurri che già pregustano hamburger gourmet e birre per addolcire la tensione durante la partita. Che match sarà? "Il Milan – riflette Polenghi – ha vinto contro l’Inter all’andata e poi in Supercoppa. Adesso sta un po’ arrancando. Mentre l’Inter ha l’entusiasmo alle stelle anche per il risultato in Champions di mercoledì". C’è un però: "Spesso vince la squadra sfavorita, e lo abbiamo visto anche l’ultima volta. Quindi non posso che augurarmi la vittoria della favorita. Il derby riserva spesso sorprese, non si sa mai. Vedremo".Quanto ai giocatori che potrebbero regalare maggiori soddisfazioni in campo, non ha dubbi: "In questo momento va molto bene Thuram e si è clamorosamente ripreso Lautaro, il capitano, che da un mese ha ricominciato a segnare". In testa ha la tripletta contro il Monaco di mercoledì e anche i 3 gol incassati dal Cagliari lo scorso 28 dicembre, segnati da Lautaro Martinez, Bastoni e Calhanoglu. Nel locale, la fede nerazzurra non è esibita con cimeli o scritte "perché il pub non ha una connotazione calcistica ma più musicale. I cimeli riguardano il rock", conclude il gestore, che è tifoso anche dell’inglese Stoke city football club, dello Staffordshire. "I miei clienti lo sanno, io gestisco locali a Milano da 26 anni". Domenica, però, il cuore sarà tutto nerazzurro.M.V.