La città a misura di cane e padrone

Una città a misura di cane e di padrone. Aree riservate pulite e controllate, educazione per i proprietari, giovani e anziani, palestre all’aperto per gli esercizi di Fido, telecamere per offrire maggiore sicurezza e multe per chi si comporta male. Cernusco sul Naviglio lunedì ha chiamato a raccolta residenti e appassionati per una tavola rotonda con la Giunta del sindaco Ermanno Zacchetti per la presentazione di una città Dog friendly. Una delle promesse fatte ai tempi delle elezioni, che partiva dalla scoperta che fra gli oltre 35mila residenti vivono anche 3.100 cani. Un numero sempre in crescita che crea bisogni nuovi e necessità di servizi al passo con i tempi per rispondere alle esigenze dei padroni. Così al consigliere Claudio Gargantini è stato affidato un incarico speciale per sviluppare il piano. Alla presentazione in sala Camerani in biblioteca, in parecchi hanno discusso le linee guida del progetto anche con Alessandra Bassi, che coordina i lavori e con l’assessore al Benessere animale Isabelle Leite. Tre le idee principali "consideriamo essenziale parlare del rapporto fra persona e animale nelle scuole e in incontri educativi con professionisti - ha detto Gargantini -. Avere un cane è utile, importante a livello affettivo".

I partecipanti hanno chiesto – insieme all’aspetto dell’informazione e della formazione – di occuparsi anche delle sanzioni. "Giusto colpire chi con un comportamento sbagliato danneggia la città non rispettando gli altri", ancora il consigliere delegato. L’impegno è anche quello di "fare delle aree cani uno spazio di civiltà per le persone e per gli animali attraverso una manutenzione continua". Oggi Cernusco offre dodici diverse aree, ma "è necessario programmarne il rifacimento e la gestione, magari offrendo anche ambiti di agility dog". Il sogno è quello di creare il Villaggio Cernusco Dog friendly, in polo che riunisca attività, servizi e formazione, "che però può nascere solo attraverso l’interesse dei privati". Dopo l’estate il primo appuntamento con la Festa "amici a 4 zampe", già fissato per il 17 settembre. Segnalazioni su iniziative e idee al numero 335-6920669.

Barbara Calderola