La caserma della Cattolica "Un campus urbano unico"

di Simona Ballatore

"La caserma della Cattolica esiste. Il cantiere è avviato": così il rettore Franco Anelli ha deciso di presentare lì, in via Santa Valeria, il progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi "perché dopo dieci anni di fatiche qualcuno poteva dubitarne", premette, ricordando però "il lavoro corale" e la svolta per la prima ala, con gli operai già all’opera. L’obiettivo è aprirla a 1.850 studenti tra due anni, conquistando 11.500 metri quadri di aule. I lavori per questa “fetta“ superano i 30 milioni (i due anni di ritardo hanno fatto aumentare i costi). Sarà solo il primo atto di quel campus urbano "che non ha eguali in Europa per estensione e centralità", sottolinea Anelli: si svilupperà su 53mila metri quadri, per accogliere 10.500 studenti. L’ateneo, infatti, ha acquistato l’intera area per 88 milioni di euro, ma per gli step successivi dovrà attendere i lavori di riqualificazione della Caserma Montello in via Caracciolo, dove si trasferirà la Polizia di Stato, e il trasloco di alcune funzioni operative della Difesa nella Caserma Santa Barbara, in piazzale Perrucchetti.

Il progetto complessivo del campus è curato dallo studio Beretta Associati ed è coinvolta nei lavori Coima Rem. "L’edificio è vincolato dalla Sovrintendenza - ricorda l’architetto Federico Aldini, - il tema del recupero rispetto all’esistente è stato determinante. Nei piani più bassi le aule saranno di più piccola dimensione, si allargano le maglie nei piani alti". Saranno quattro in tutto, compreso il sottotetto. Via l’autorimessa dal cortile, "sono stati ricostruiti anche gli abbaini, che erano nel progetto del 1800", ricorda l’architetto, mostrando poi la vera novità: la grande sala ipogea nel cuore del cortile. "Ci sono due piani interrati per i garage, abbiamo sfruttato questo scavo importante per creare un auditorium da 700 posti e grandi sale. Al di sopra è come poggiato un padiglione che distribuisce illuminazione a quello che succede sottoterra". Ci saranno 132 aule “flessibili“, più spazi per gli studenti.

Alla presentazione dei lavori anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore Attilio Fontana e il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che era stato coinvolto nel progetto sin dalle origini, quando era a Milano nelle vesti di vicecapo della Polizia di Stato. "Mi fu proposto un percorso che sembrava complicato - ricorda - ma dopo dieci anni vedo con grande soddisfazione maturare un’idea, un lavoro che aveva una sua complessità". "L’intera opera fa registrare, per quanto riguarda l’amministrazione che mi compete, anche un efficientamento della spesa di circa tremilioni e 200mila euro di spesa corrente, con una collocazione più razionale in un polo specifico, quello che noi definiamo una cittadella della Polizia di Stato e andrà a costituirsi nella Caserma Montello".