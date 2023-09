La Casa di Comunità di Bresso compie un anno: open day con screening cardiologico gratuito

Un anno di Casa di Comunità, la prima ad essere stata aperta sul territorio del Nord Milano. Domenica ci sarà un open day con i professionisti dell’Asst a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 18. In occasione di questo anniversario, infatti, sarà possibile effettuare uno screening cardiologico gratuito e ad accesso libero, e anche la vaccinazione antinfluenzale (questa su appuntamento , prenotando sul portale dedicato di Regione Lombardia), dopo quella antipneumococco che solo a Bresso settimana scorsa ha visto 84 erogazioni. Sarà attivo anche il punto unico di accesso: qui il personale dell’Asst Nord Milano farà accoglienza, orientamento al servizio e anche una prima valutazione del bisogno di salute che sarà espresso dal paziente. La Casa di Comunità di via Centurelli era stata inaugurata nell’ottobre del 2022, aggregando il centro prelievi, il centro vaccinale, la guardia medica oltre agli sportelli polifunzionali. "In questo anno l’Asst Nord Milano è stata impegnata ad aprire le Case di Comunità, rispondendo alla necessità di presidi sociosanitari di prossimità nel territorio - ha commentato il commissario Tommaso Russo -. Stiamo lavorando per completare questo impegno nel 2024". All’appello manca ancora la struttura sestese, che sarà avviata negli uffici di via Oslavia, nella zona di Marelli. A Paderno Dugnano, invece, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Asst Rhodense per la realizzazione della nuova funzione all’interno del Palazzo Sanità.