La campagna “M’illumino di meno“ quest’anno è anche in gemellaggio

M’illumino di meno “no borders”: l’amministrazione aderisce all’iniziativa, spegne le luci del municipio e coinvolge anche i paesi gemellati. In linea con “no borders“, il claim di questa 20esima edizione, l’amministrazione comunale assaghese è andata oltre, ha varcato i suoi confini e invitato Nozay (Francia) e Strelice (Repubblica Ceca), Comuni con cui è gemellata, ad aderire al progetto. L’obiettivo è unire le forze e promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. "Aria, oceani, montagne e foreste non conoscono confini – spiegano gli organizzatori di questa XX iniziativa – e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale" Per dare il buon esempio, oggi tutte le luci del municipio verranno spente alle 18.30. Un gesto simbolico con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini in questa battaglia che ha diverse finalità: ridurre gli sprechi, risparmiare risorse naturali e salvaguardare l’ambiente. L’invito alla cittadinanza è quello di seguire lo stesso esempio: spegnere le luci e organizzare una cena suggestiva a lume di candela. Indipendentemente dall’iniziativa svolta il 16 febbraio di ogni anno, in occasione della “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili“, il Comune di Assago ha da sempre promosso buone pratiche per incentivare il rispetto dell’ambiente, la riduzione dei consumi e lo sviluppo della mobilità leggera.